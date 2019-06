Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Hölzerne Schubkarre gestohlen; Schwarmstedt: Dachrinnen und Fallrohre bei günstiger Gelegenheit entwendet; Soltau: Diebstahl aus Pkw

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.06.2019 Nr. 1

04.06 / Hölzerne Schubkarre gestohlen

Munster: An der Hindenburgallee entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag von einem Grundstück eine selbstgebaute hölzerne Deko-Schubkarre im Wert von rund 100 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

04.06 / Dachrinnen und Fallrohre bei günstiger Gelegenheit entwendet

Schwarmstedt: Von einer Baustelle an der Celler Straße entwendeten Unbekannte am Dienstagnachmittag, zwischen 15.45 und 16.40 Uhr Fallrohre und Dachrinnen im Wert von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise bitte unter 05071/511490.

02.06 / Diebstahl aus Pkw

Soltau: Aus einem Pkw entwendeten Unbekannte am Sonntag, zwischen 13.30 und 18.30 Uhr einen Laptop im Wert von rund 220 Euro. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Heideparks abgestellt.

05.06 / Holzveranda des DLRG-Heims brennt

Munster: In der Nacht zu Mittwoch brannte am Dr.-Günther-Winkelmann-Weg aus bisher unbekannten Gründen die Holzveranda des DLRG-Heims in Munster. Zeugen weckten die im Obergeschoss schlafenden Bewohner. Gemeinsam löschten sie den Brand. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

04.06 / Polizei stellt Raser auf der A 7 - Zeugen gesucht

Soltau / A 7: Polizeibeamte beschlagnahmten am Dienstagabend gleich an Ort und Stelle den Führerschein eines Motorradfahrers aus Sehnde, der auf der A 7 im Bereich Soltau, Fahrtrichtung Hamburg, grob verkehrswidrig und rücksichtslos überholte. Der 31-Jährige raste mit seiner Sozia unter anderem mit 218 Km/h über den Seitenstreifen, um schneller voranzukommen. Nachdem es der zivilen Streife gelungen war, die schwarz gekleideten Raser anzuhalten, untersagten sie die Weiterfahrt, behielten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein. Zeugen der Fahrt werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 zu melden.

05.06 / Betrunkene Frau klettert über Polizeizaun

Soltau: Eine 31jährige Soltauerin wurde in der Nacht zu Mittwoch von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen, weil sie versucht hatte, in das Polizeigebäude an der Böhmheide einzudringen. Die stark alkoholisierte Frau wollte zu ihrem Freund, der bereits in einer der Zelle saß. Nachdem ihr das verwehrt wurde, klingelte sie einige Minuten ununterbrochen bei der Wache, randalierte am Haupteingang und kletterte anschließend über den Nebeneingang auf das Gelände der Polizei. Die Beamten nahmen sie in Empfang und ließen sie einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 2,04 Promille. Zur Ausnüchterung durfte sie nun ebenfalls in einer der Zellen übernachten. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell