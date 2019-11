Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Montagvormittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Böckenhoffstraße. Im ersten Obergeschoss wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Anschließend durchsuchten die Täter Räume und Schränke. Mit Schmuck und Bargeld als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Ladenlokal am Königswall. Die Eingangstür wurde aufgehebelt und Bargeld aus der Kasse entnommen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Markt hebelten unbekannte Täter ein Ladenlokal in der Zeit zwischen Sonntag 15:30 Uhr und Montag 09:00 Uhr auf. Schränke und Behältnisse wurden nach Beute durchsucht. Angaben dazu konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Bottrop

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Ladenlokal an der Hochstraße. Entwendet wurden mehrere Akkuschrauber, Computer und Lautsprecher. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

