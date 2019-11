Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrerin fährt gegen Baum und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 15 Uhr, ging eine Zeugin auf der Kraneburger Straße, als sie plötzlich einen lauten Knall hörte. Als sie nach der Ursache suchte, sah sie, dass eine 42-jährige Autofahrerin aus Bottrop gegen einen am Straßenrand stehenden Baum gefahren war und dabei den Baum entwurzelt hatte. Danach setzte die Unfallfahrerin zurück und fuhr in Richtung Horster Straße weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 7.500 Euro zu kümmern. Die Zeugin informierte die Polizei. Polizeibeamten konnten wenige Minuten später die Unfallverursacherin auf der Horster Straße anhalten. Da sich bei ihr Hinweise ergaben, dass sie Alkohol getrunken hatte, wurde sie zur Wache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

