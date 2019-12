POL-PDLD: Großfischlingen - In Wohnanwesen eingebrochen

Polizeidirektion Landau

Unbekannte sind am Mittwochabend (11.12.2019) in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich auf diese Weise Zugang in das Anwesen. Anschließend wurde das Objekt nach Wertgegenständen durchsucht. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät: Wenn das Anwesen verlassen wird - auch für kurze Zeit - sollte unbedingt die Haustür abgeschlossen, Fenster-, Balkon- und Terrassentüren immer geschlossen werden. Denn gekippte Fenster sind offene Fenster. Zudem sollten die Rollläden, insbesondere am frühen Abend, verschlossen werden. Im Wohngebiet und Nachbargrundstück sollte auf Fremde geachtet und bei verdächtigen Beobachtungen direkt die Polizei informiert werden. Seine Abwesenheit sollte niemals in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter bekanntgeben werden.

