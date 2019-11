Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Hellern

Osnabrück (ots)

Unbekannte brachen am Mittwochabend in eine Doppelhaushälfte der Straße Am Kalverkamp ein. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 23.40 Uhr gewaltsam Zutritt in den Keller des Gebäudes und suchten in der Folge im Haus nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher dabei fündig wurden, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell