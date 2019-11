Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfall im Kreisverkehr- Unfallbeteiligte gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die am Montagnachmittag im Kreisverkehr Klöcknerstraße/Am Möllersfeld an einem Unfall mit einer Radfahrerin beteiligt war. Die unbekannte Frau fuhr gegen 17 Uhr mit ihrem dunkelblauen Pkw aus Richtung Hagen kommend in den Kreisverkehr ein und stieß dabei mit einer auf dem Radweg fahrenden 14-Jährigen zusammen. Das Mädchen verletzte sich dabei leicht und wurde von der fürsorglichen Autofahrerin noch nach Hause zu den Eltern gefahren. In der Aufregung wurde allerdings vergessen, die Personalien der etwa 55 Jahre alten Frau und das Kennzeichen des Autos zu notieren. In dem Wagen befanden sich neben der Fahrerin auch noch eine etwa 30 Jahre alte Frau und ein circa 2-jähriges Mädchen. Die Unfallbeteligte wird gebeten, sich mit der Polizei in Georgsmarienhütte in Verbindung zu setzen. Telefon: 05401/879500.

