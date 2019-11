Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage - Werkzeugdiebstahl aus Garage

Voltlage (ots)

Die Garage eines Wohnhauses am Birkenkanal wurde am frühen Mittwochmorgen das Ziel von Dieben. In der Zeit von 04:30 bis 07 Uhr drangen ein oder mehrere Täter durch ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten mehrere Ladegeräte und Akkus für Werkzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben können. Erreichbar sind die Beamten unter der Rufnummer 05901 95950 und 05439 9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell