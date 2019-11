Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbruch in Achmer

Bramsche (ots)

Ein Wohn- und Geschäftshaus am Birkenweg geriet am frühen Mittwochmorgen ins Visier von Einbrechern. Unbekannte warfen gegen 02.15 Uhr die Glastür des im Erdgeschoss befindlichen Lebensmittelmarktes ein und verschafften sich dadurch Zutritt zum Ladenlokal. Im Inneren des Geschäftes machten sich der oder die Täter an einer Vitrine zu schaffen. Unklar ist bislang, ob die Einbrecher dabei etwas erbeuteten. Die Ermittler der Bramscher Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

