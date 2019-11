POL-OS: Georgsmarienhütte - Aktion am 22.11.2019 zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Polizeiinspektion Osnabrück

Alljährlich wiederkehrend findet am 25. November der "Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen" statt. Daher werden, wie auch in den vergangenen Jahren, erneut mehrere Aktionstage veranstaltet, an denen die nachfolgenden Einrichtungen/Behörden und Beratungsstellen beteiligt sind: Polizeiinspektion Osnabrück, Frauenberatungsstelle Osnabrück/Beratungs- und Interventionsstelle gegen Gewalt (BISS) Osnabrück, Täterberatungsstelle "Faust", BISS des Landkreises Osnabrück (in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten aus Stadt und Landkreis). Die Aktionstage finden rund um den 25. November, sowohl in der Stadt Osnabrück als auch im Landkreis Osnabrück, statt - oftmals im Rahmen des Wochenmarktes. Das Motto der diesjährigen Straßenaktion zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt lautet "Die Zeit ist abgelaufen - Nein zu häuslicher Gewalt!". Um auf dieses nach wie vor hochaktuelle Thema aufmerksam zu machen, werden am Freitagnachmittag (22.11.2019) symbolisch Parkscheiben an die Bürgerinnen und Bürger verteilt. Ziel dieser Aktion ist es, Betroffenen von häuslicher Gewalt Hilfe anzubieten und individuelle Lösungswege aufzuzeigen. Des Weiteren soll aber auch die Öffentlichkeit sensibilisiert werden: Hinsehen, nicht wegschauen! Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit, sondern geht jeden an! Insbesondere Kinder sind häufig die Leidtragenden, wenn in sie im Alltag Gewalt erfahren. Das darf nicht toleriert werden!

