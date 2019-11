Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Carport in Brand geraten

Alfhausen (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Riester Straße brannte es am Dienstagmorgen unter einem Carport. Die Bewohner des Anwesens wurden gegen 09.40 Uhr auf die Flammen aufmerksam, brachten die Fahrzeuge in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Die 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren Alfhausen und Rieste löschten die Flammen und verhinderten Schlimmeres. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt an einem Kühlschrank, der sich unter dem Carport befand, brandursächlich gewesen sein. Personen wurden nicht verletzt.

