Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen - Diebstähle auf Baustelle

Bippen (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen wurde das Neubaugebiet an der Straße Zum Hohen Esch, im rückwärtigen Bereich des Supermarktes, zum Ziel von Dieben. Bislang unbekannte Täter scheiterten zunächst bei dem Versuch, einen Baucontainer und das Tankschloss eines Minibaggers gewaltsam zu öffnen. Allerdings gelang die Öffnung eines Tankdeckels an einem Raupenbagger, 150 Liter Diesel wurden entwendet. Von einem Radlader wurden vier Außenscheinwerfer gestohlen. Die Polizei Bersenbrück sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können. Erreichbar ist die Polizei unter der Rufnummer 05901 95950 oder 05439 9690.

