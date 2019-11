Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer wurde von Auto erfasst

Osnabrück (ots)

Auf der Kreuzung Fürstenauer Weg/Bramscher Straße/Oldenburger Landstraße ist am Montagnachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Vorfall passierte gegen 15.20 Uhr, als der Fahrer eines VW Golf vom Fürstenauer Weg nach links auf die Bramscher Straße in Richtung stadtauswärts abbog. Der Autofahrer übersah dabei den 37-jährigen Radler, der die Bramscher Straße über die kombinierte Fuß-und Radfahrerampel in Richtung Oldenburger Landstaße überquerte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Osnabrücker so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

