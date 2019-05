Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß auf der Röllinghäuser Straße

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 21 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen links an einem Autofahrer vorbei, der sich auf der Röllinghäuser Straße links eingeordnet hatte, um in die Sybilla-Merian-Straße abzubiegen. Der 19-Jährige fuhr in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Auto einer 50-jährigen Recklinghäuserin zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 50-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 14.000 Euro Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell