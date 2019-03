PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung vom Sonntag, dem 03.03.19

Limburg (ots)

Sachbeschädigungen nach Faschingsfeier

65520 Bad Camberg, Schmiedgasse Am Sonntag gegen 02.30 Uhr beobachtete ein Zeuge eine kostümierte Gruppe Jugendlicher, welche sich offensichtlich auf dem Nachhauseweg nach einer Faschingsfeier befand. In die Schmiedgasse trat ein Mann aus der Gruppe hervor und beschädigte durch einen Tritt die Scheibe einer Hauseingangstür. Hauseigentümer und Zeuge verfolgten daraufhin die Gruppe in Richtung Fahrgasse. Auf der Flucht wurde hier ein Kraftroller umgeworfen und beschädigt, sowie an einem PKW noch der rechte Außenspiegel abgetreten. Die Gruppe konnte zwar kurzzeitig durch die Verfolger gestellt werden, dennoch gelang ihnen die weitere Flucht. Aus genanntem Grund bittet die Polizei Limburg die Bevölkerung um Hinweise auf die Tätergruppe. Einer der Täter hatte sich mit einem Bärenkostüm verkleidet. Ein weiterer Täter trug eine markante "Wuschelfrisur" und hatte auffallende Akne im Gesicht.

Täter durchsuchen Wohnhaus in Weyer

65606 Villmar - Weyer, Im Bangert Derzeit unbekannte Täter drangen am Samstag in der Zeit zwischen 19.10 und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus in Weyer ein, indem sie die Haustür aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter das gesamte Gebäude und entwendeten diversen Schmuck. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Limburg unter der 06431 - 91400 entgegen.

"HUAWEI" Handy wurde gestohlen

65549 Limburg, Gartenstraße Unmittelbar vor einer Theateraufführung in der Altenwohnanlage "Wohnstadt" entwendeten unbekannte Täter am Freitag zwischen 15.30 und 15.40 Uhr ein Handy der Marke HUAWEI aus einem im Veranstaltungsraum abgestellten Korb. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Limburg unter 06431 - 91400.

Nach Unfall geflüchtet

65549 Limburg, Lindenweg Am Samstag zwischen 06.00 und 13.00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter PKW im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen Opel Meriva am Außenspiegel. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 100 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Limburg.

