Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer wurde schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein Radfahrer auf der Hansastraße von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Toyota bog gegen 06.20 Uhr von der Wachsbleiche nach links auf die Hansastraße in Richtung stadteinwärts ab und übersah dabei den 55-jährigen Osnabrücker, der die Hansastraße über die Fußgängerfurt in Richtung Hafenstraße fahrend überquerte. Der verletzte Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

