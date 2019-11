Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Brand in Abbruchhaus

Osnabrück (ots)

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Neulandstraße zu einem Gebäudebrand alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte es im Obergeschoss. Ein 51-Jähriger wurde bei dem Brand schwer verletzt, er kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Osnabrücker Krankenhaus. Das Feuer war ausgebrochen, als der Verletzte zuvor mit einem Gasheizgerät hantiert hatte. Ein Gebäudeschaden entstand durch das Feuer nicht, da es zeitnah zum Abriss vorgesehen ist.

