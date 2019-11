Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Lkw-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Alfhausen (ots)

An der Einmündung Hellweg/Am Mühlenbach ereignete sich am Montagmorgen eine Unfallflucht. Ein Lkw-Fahrer befuhr gegen 07 Uhr den Hellweg in Richtung Bersenbrück. Beim Rechtsabbiegen in die Straße Am Mühlenbach geriet der oder die Unbekannte nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte ein gemauertes Zaunelement und ein Straßenschild, und schleifte das Zaunelement mehrere hundert Meter mit. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 3250 Euro zu kümmern. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich zu melden. Telefon 05439/9690.

