Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Monteurfahrzeuge aufgebrochen

Anröchte (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen VW Crafter und einen Mercedes Sprinter an der Hauptstraße in Anröchte auf. Bei beiden Monteurfahrzeugen wurde auf die Schlösser der Heckklappe eingewirkt, so dass die Täter in das Innere der Wagen gelangen konnten. Aus den Autos entwendeten sie umfangreiches Werkzeug, unter anderem der Marken Hilti, Makita und Würth. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

