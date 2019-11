Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in der Karl-Arnold-Straße

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind am Montag tagsüber in eine Wohnhaus der Karl-Arnold-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 15.30 Uhr und 18.05 Uhr auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und stiegen in das Einfamilienhaus ein. Beim Durchsuchen des Mobiliars wurden die Einbrecher fündig und nahmen eine wertvolle Armbanduhr mit. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

