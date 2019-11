Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - 19-jährige Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Badbergen (ots)

Ein 22-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr die Straße Zum Hasekamp in Richtung Badbergen. In einem dortigen Kurvenverlauf bemerkte er, dass die Straße durch auf die Fahrbahn gespültes Erdreich rutschig geworden war. Er schaltete sein Warnblinklicht ein, um nachfolgende Autofahrer zu warnen. Eine 19 Jahre alte Frau aus Lohne bemerkte das zu spät. Sie geriet mit ihrem Peugeot ins Rutschen, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

