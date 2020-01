POL-NE: Bewohner überraschen Wohnungseinbrecher - Zeugen gesucht

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

In Neuss überraschten die Bewohner eines Einfamilienreihenhauses an der Carossastraße am frühen Dienstagabend (07.01.), gegen 18:00 Uhr, einen unbekannten Einbrecher. Dieser war gerade dabei, die Zimmer des Hauses nach Wertsachen zu durchsuchen, als er offensichtlich von den Zeugen aufgeschreckt wurde. Der Unbekannte trat umgehend die Flucht an und verschwand unerkannt aus dem Haus. Eine Personenbeschreibung des Einbrechers liegt nicht vor. Die Beute des Flüchtigen bestand ersten Erkenntnissen zufolge aus diversen Schmuckstücken.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

"Soll ich einen entdeckten Einbrecher aufhalten?" Vorsicht! Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn Sie einen Einbrecher bemerken: Stellen Sie sich ihm keinesfalls in den Weg! Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei und geben Sie eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs. Warten Sie mit der Information an die Polizei nicht. Wählen Sie in diesen Situationen sofort die Notrufnummer 110.

