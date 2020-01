Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtiger mit Untersuchungshaftbefehl gesucht

Grevenbroich (ots)

Eine Streife der Polizeiwache Grevenbroich überprüfte am Montagabend (06.01.), gegen 21:15 Uhr, am Bahnhof Grevenbroich einen Verdächtigen.

Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 28-jährigen Mann, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahlsdelikten vorlag. Die Ordnungshüter nahmen den 28-Jährigen, bei dem sie noch zwei Cliptütchen Marihuana sicherstellten, fest und brachten ihn am nächsten Dienstag (07.01.) in eine Justizvollzugsanstalt. Zu den sichergestellten Betäubungsmitteln hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell