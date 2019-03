POL-FR: Bahlingen und Kenzingen: Erneut vier Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet - Polizeihubschrauber an Fahndung beteiligt

Polizeipräsidium Freiburg

LANDKREIS EMMENDINGEN

Erneut mussten im Landkreis Emmendingen am vergangenen Wochenende vier Wohnungseinbrüche registriert werden - jeweils zwei Taten in Bahlingen und Kenzingen.

In einem Fall in Bahlingen überraschte ein nach Hause kommender Zeuge am Freitagabend (22. März), gegen 21.30 Uhr, zwei unbekannte Einbrecher in einem Wohnhaus in der Erlenmattenstraße. Die Täter flüchteten. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei, die zur Fahndung auch einen Polizeihubschrauber einsetzte. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter nach Einschlagen eines Fensters mit einem vorgefunden Stein in das Haus eingedrungen. Vermutlich wurde nichts gestohlen. Eine nähere Beschreibung der Einbrecher liegt nicht vor. Die Fahndung nach ihnen am Abend blieb erfolglos.

Am gleichen Abend schlugen Unbekannte im Zeitraum zwischen 18.45 Uhr und 23.00 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Bahlingen die Scheibe einer Terrassentür ein und durchsuchten Räume und Behältnisse. Gestohlen wurden Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Ebenfalls Bargeld und Schmuck stahlen Einbrecher am Sonntagabend (24. März) bei zwei Einbrüchen in zwei benachbarte Wohnhäuser im Meisenweg in Kenzingen. Davon ausgehend, dass die beiden Taten zusammenhängen, dürfte die Tatzeit etwa zwischen 17.45 Uhr und 21.00 Uhr liegen. Ein einem Fall wurde ein Fenster aufgehebelt, beim Einbruch im Nachbarhaus mit einem Stein die Scheibe einer Balkontüre eingeworfen.

Zu allen vier Einbrüchen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an das Kriminalkommissariat Emmendingen, Telefon 07641/582-200.

