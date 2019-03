Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Vogtsburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag 24.03.2019 gegen 03:10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Breisach in der Dorfstraße in Bischoffingen einen Pkw mit bulgarischem Kennzeichen. Wie sich herausstellte hatte der Fahrer mit einem Alkoholwert von 1,75 Promille deutlich zu tief ins Glas geschaut. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wird vorgelegt.

