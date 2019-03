Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots)

Ihringen. Am Sonntag zwischen 11:00 und 12:45 wurde auf dem Parkplatz der Gaststätte Liliental eine Seitenscheibe eines Hyundai eingeschlagen und eine im Kofferraum abgelegte Handtasche entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR, der Schaden am Pkw beträgt ebenfalls ca. 300EUR. Vermutlich wurde das verstauen der Handtasche in den Kofferraum von der Täterschaft beobachtet.

