POL-FR: Freiburg: Am Wochenende zwei Wohnungseinbrüche

Seit Freitag wurden im Stadtgebiet Freiburg zwei Wohnungseinbrüche gemeldet. Erbeutet wurden Geld und Schmuck.

Am Freitag, 22.03.2019 brachen Unbekannte im Zeitraum 14-17 Uhr in ein Einfamilienhaus in Tiengen, Im Rosengarten, ein. Sie gelangten über ein Baugerüst zum Obergeschoss und hebelten dort eine Balkontür auf.

Am Samstag, 23.03.2019, hatten es Einbrecher auf ein Mehrfamilienhaus in FR-Haslach (Haslacher Straße) abgesehen. Zwischen 6:10-16 Uhr nutzten sie ein gekipptes Küchenfenster im Erdgeschoss, um in die Wohnung zu kommen.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Auch wenn die dunkle Jahreszeit langsam endet, gehen Einbrecher weiterhin ihrem kriminellen Geschäft nach. Die Polizei rät, Wohnungen in Abwesenheit immer ordnungsgemäß zu sichern und insbesondere alle Fenster zu schließen. Die Polizei ist bei der Bekämpfung von Einbrüchen auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Bitte melden Sie umgehend Personen oder Fahrzeuge, die Ihnen in Ihrem Wohngebiet verdächtig vorkommen (Notruf 110).

