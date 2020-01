Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Metzgerei - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (07.01.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Metzgerei in Dormagen ein.

Am Dienstagmorgen, gegen 02:45 Uhr, stellten Mitarbeiter des Geschäftes für Bistro- und Partyservice an der Ottostraße im Gewerbegebiet Hackenbroich den Einbruch fest. Die Täter hatten eine Nebentür aufgebrochen und die Räume nach Verwertbarem durchsucht. Zu ihrer Beute gehörte etwas Wechselgeld.

Die Polizei sicherte Spuren, deren Auswertung dauert momentan noch an. Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02131-3000 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell