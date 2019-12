Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

-- Stetten a.k.M.

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 09.40 Uhr und 15.15 Uhr vermutlich beim Rangieren im Kastanienweg eine Gartenmauer und verursachte mehrere hundert Euro Sachschaden. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Tel. 07573/815, zu verständigen.

Hohentengen

Einbruch in Scheune

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Scheune an der L 283 kurz vor Hohentengen. Aus dem Inneren entwendete der Täter eine Motorsäge der Marke "Stihl", einen Wagenheber, ausgelegt für Fahrzeuge von 10 t, und einen Werkzeugkasten. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Scheune Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu informieren.

B 32 / Bad Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch gegen 11.15 Uhr eine 76-jährige VW-Lenkerin auf der B 32 auf einen vorausfahrenden Renault eines 80-Jährigen auf. Der Renault-Lenker befuhr die Bundesstraße von Bad Saulgau kommend in Richtung Herbertingen. Im zweispurigen Bereich bemerkte er auf der Fahrbahn einen Arbeiter der Straßenmeisterei und bremste ab, um dessen Anweisungen zu erkennen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von rund 7.000 Euro.

L 268

Verkehrsunfall mit anschließender Vollsperrung

Ein schwer verletzter Autofahrer und rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der L 268 ereignet hat. Ein 23-jähriger VW-Fahrer befuhr die Landesstraße von Mengen kommend in Richtung Pfullendorf. Aus unbekannter Ursache kam der VW ins Schleudern, anschließend nach rechts von der Fahrbahn, fuhr dann eine Böschung hinauf bis das Fahrzeug sich überschlug und zurück auf die Straße prallte. Dort blieb der VW auf dem Dach liegen. Der junge Mann, der sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreit hatte, wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Mengen, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften an die Unfallstelle kam, sicherte die Straße ab und richtete eine Umleitung ein. Der Pkw des verletzten Autofahrers musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wendete ein Lkw (Schwertransport mit aufgeladenem Bagger) auf der Bundesstraße, geriet auf dem weichen Waldboden ins Rutschen und drohte umzukippen. Um dies zu verhindern, sicherte die Feuerwehr den Schwertransport ab. Bis zur Bergung des Lkw war die Straße für rund vier Stunden voll gesperrt.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell