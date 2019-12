Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Konstanz

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 00.30 Uhr, einen Zigarettenautomaten am Bahnhof Wollmatingen auf. Sie rissen die Geldkassette des an der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Wollmatingen stehenden Automaten heraus und entwendeten den Inhalt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

Konstanz

Sachbeschädigung

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Sachbeschädigungen, die in der Nacht zum Donnerstag in der Friedrichstraße und Sonnenbühlstraße begangen wurden. Ein unbekannter Mann hatte gegen mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge geschlagen und getreten und hierdurch Außenspiegel oder Rücklichter der Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Autos auf diese Art und Weise beschädigt wurden. Personen, die in der fraglichen Nacht im Bereich der Friedrich- und Sonnenbühlstraße Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Schwerer Verkehrsunfall

Mit schwersten Verletzungen musste am Mittwoch gegen 11.30 Uhr eine 38-jährige Motorroller-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall auf dem Zähringerplatz vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 83-jährige Lenker eines Pkw befuhr die Allmannsdorfer Straße in Richtung Zähringerplatz, verwechselte Brems- und Gaspedal und prallte so ungebremst auf die Rollerfahrerin, die hinter einem Pkw an der roten Ampel auf der Rechtsabbiegerspur stand. Die Frau wurde auf den vor ihr stehenden Pkw einer 71-jährigen Frau geschoben und anschließend auf die Fahrzeugmotorhaube des 83-Jährigen geschleudert. Dieser lenkte seinen Pkw nach links und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 19-jährigen Mannes, der in diesem Moment von der Wollmatinger Straße nach links in die Allmannsdorfer Straße einbiegen wollte. Durch diese Kollision und das Bremsen des 83-Jährigen wurde die 38-jährige Frau von dessen Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Anschließende legte der 83-Jährige den Rückwärtsgang an seinem Fahrzeug ein und fuhr rückwärts auf den nachfolgenden Pkw eines 68-jährigen Mann auf. Nach dem Unfall war nur das Fahrzeug des 19-jährigen weiterhin fahrbereit, alle anderen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden des Unfalls dürfte sich auf rund 45.000 Euro belaufen. Auslaufende Betriebsstoffe mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz abgestreut werden.

Radolfzell

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Mittwoch zwischen 09.30 Uhr und 12.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Ekkehardstraße zu einem Sachschaden von über 3.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen abgestellten Fiat geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Radolfzell

Wohnungseinbruch

In ein Wohnhaus in der Hölzlestraße sind Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 11.00 Uhr, gewaltsam eingedrungen und haben die Wohnräume durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, bedarf weiterer Abklärungen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von über 34.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf der B 314. Ein 85-jähriger VW-Lenker fuhr als zweites Fahrzeug hinter einem Sattelzug aus Storzeln kommend in Richtung Riedheim, als er in einer langgezogenen Linkskurve trotz Gegenverkehr zum Überholen ausscherte. Um eine Frontalkollision mit dem Pkw eines entgegenkommenden 56-jährigen Mannes zu verhindern, scherte der Senior wieder auf die rechte Fahrspur. Hierbei streifte er sowohl den Sattelzug als auch den entgegenkommenden Pkw. Dieser wurde durch die Kollision abgewiesen, kam von der Fahrbahn ab und blieb erst nach mehreren Metern in einem Acker stehen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der 85-Jährige weiter. Durch Zeugenhinweise konnte kurze Zeit später der Senior von der Polizei ermittelt und aufgesucht werden. Durch die Staatsanwaltschaft Konstanz wurde die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet.

Gottmadingen

Missachtung der Vorfahrt

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf der K 6143 entstanden. Ein 84-jähriger Pkw-Lenker war auf der Thaynger Straße von Ebringen in Richtung Grenze unterwegs und missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt einer von links kommenden, 59-jährigen Autofahrerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Engen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich bei der Vorbeifahrt am Mittwoch zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr einen in der Ostlandstraße geparkten Citroen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

Eigeltingen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochmorgen gegen 07.15 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Eine auf der Hinterdorfstraße fahrende 20-jährige Autofahrerin wollte nach rechts in die B 31 einbiegen und übersah den Pkw einer 52-jährigen Frau, die aus Richtung Orsingen-Nenzingen kommend die Vorfahrtsstraße befuhr. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

