POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 11.12.2019 Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Konstanz (ots)

Wegen schwerer Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 31-Jährigen, der am vergangenen Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr im ersten Obergeschoss eines Bekleidungsgeschäfts am Augustinerplatz in der Konstanzer Altstadt mit einem Feuerzeug mehrere Kleidungsstücke anzündete. Während Angestellte das Feuer selbst löschen konnten, wurde der Tatverdächtige von Zeugen in unmittelbarer Nähe bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wie der 31-Jährige, der unter Drogeneinwirkung stand und einen verwirrten Eindruck machte, in seiner Vernehmung einräumte, hatte er nicht nur diesen Brand gelegt, sondern bereits gegen 14.40 Uhr versucht, ein Feuer in einem Kaufhaus in Radolfzell zu legen. Gegen den ehemaligen Mitarbeiter dieses Einkaufmarkts, der auch im Info-Bereich eine Glasflasche zertrümmerte, bestand bereits ein Hausverbot, weil er schon zwei Tage zuvor dort randaliert hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Brandstifter zwischenzeitlich dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft des 31-Jährigen anordnete.

