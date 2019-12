POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

-- Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte am Dienstag im Zeitraum von 10 Uhr bis 15.30 Uhr in der Straße "Am Holderbusch" an einem Einfamilienhaus zwei Scheiben. Gegen eine Terrassentür trat der Unbekannte, eine zweite schlug er ein. Aufgrund der Beschädigungen wird davon ausgegangen, dass der Täter nicht in das Gebäude eindringen wollte. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Gefährliche Körperverletzung

Leicht verletzt wurde am heutigen Mittwochmorgen gegen 03.15 Uhr ein 32-jähriger Mann, der in einer Gaststätte in der Flugplatzstraße mit zwei Männern im Alter von 28 und 32 Jahren zunächst in Streit geraten war und später von ihnen geschlagen und getreten wurde. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Tettnang

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 12 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße einen Toyota, der auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Am Toyota konnten blaue Lackantragungen festgestellt werden, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu informieren.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Rund 13.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 11 Uhr an der Kreuzung Wiesentalstraße /Daimlerstraße ereignet hat. Ein 49-jähriger Mann befuhr mit seinem Gespann (Pkw+Anhänger) die Wiesentalstraße in Richtung Daimlerstraße. An der Kreuzung bremste er stark ab, weshalb die Auflaufbremse des Anhängers aktiviert wurde und den Pkw über die Haltelinie schob. Hierdurch kollidierte der Pkw mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW eines 49-Jährigen. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Langenargen

Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von über 1.000 Euro zu kümmern, fuhr am Montag gegen 15.45 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker, der einen Verkehrsunfall verursacht hatte, vom Parkplatz eines Discounters in der Straße "Mühlösch" in unbekannte Richtung davon. Der Unfallverursacher ist männlich und soll kurze Haare haben. Er war mit einem dunkelblauen Lieferwagen/Kleintransporter mit geschlossenem Kasten unterwegs. Auf der linken Fahrzeugseite ist in weißer Schrift der Firmenname angebracht. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, in Verbindung zu setzen.

