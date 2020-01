Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher stehlen Kleinwagen mit Originalschlüssel

Dormagen (ots)

Unbekannte Täter drangen durch eine zuvor aufgehebelte Terrassentür in ein Reihenhaus an der Hüttenstraße in Dormagen-Delrath ein. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen. Neben Bargeld, wurde auch ein schwarzer Peugeot 208 mit den amtlichen Kennzeichen D-UA1994 und Originalschlüssel gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Montag (06.01.), nach ersten Erkenntnissen zwischen Mitternacht und 06:00 Uhr am Morgen.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des schwarzen Peugeot (Erstzulassung 2016) unter der Telefonnummer 02131-3000 geben können.

