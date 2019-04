Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo sucht Eigentümer von Diebesgut (Bild in der Anlage)

Grevenbroich (ots)

Mit Pressemeldung vom 24.04.2019 - 14:50 Uhr berichteten wir über die Festnahme zweier Tatverdächtiger in der Nacht zum Mittwoch (24.04.). Gegen 04:10 Uhr, gab ein aufmerksamer Zeuge der Polizei Hinweise auf ein Duo, das sich an einer Signallampe eines Baugerüstes an der Richard-Wagner-Straße zu schaffen gemacht hatte. In der Nähe des Ostwalls konnten die beiden jungen Männer vorläufig festgenommen werden. Sie führten offensichtlich Diebesgut aus aufgebrochenen Autos mit. Einige sichergestellte Gegenstände konnten von den Ermittlern noch nicht ihren Eigentümern zugeordnet werden. Wer auf dem Bild sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, das Fachkommissariat 14 der Kriminalpolizei in Neuss, Telefon 02131 300-0, zu kontaktieren.

