Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am 01.04.2020

Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und einer schwer verletzten Person ++

Jemgum Am Mittwochnachmittag, gegen 17:25 Uhr, befuhren ein 26-jähriger Pkw-Führer und sein 32-jähriger Beifahrer mit einem Pkw VW Golf mit der Städtekennung Bremen die Holtgaster Straße in Fahrtrichtung Holtgaste. Nach einer Linkskurve kam der Pkw aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw frontal mit einem Baum und kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Während der Beifahrer durch Rettungskräfte unmittelbar aus dem Pkw befreit werden konnte und anschließend mit schweren Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde, musste der Fahrer durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Pkw geschnitten werden. Im Anschluss wurde dieser mittels eines Rettungshubschraubers mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein regionales Unfallkrankenhaus verbracht. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war eine zweistündige Sperrung der Unfallstelle erforderlich. In diesem Rahmen wurde für die Unfallaufnahme ein spezielles Verfahren zur Unfallursachenermittlung angewandt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

