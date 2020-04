Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

Moormerland - Wiederholtes Fehlverhalten führt zu wiederholten Strafverfahren

Moormerland - Gleich zwei Mal innerhalb von zwei Stunden wurde ein 23-Jähriger aus Moormerland von der Polizei kontrolliert - und das mit fatalen Folgen. Die Beamten wurden zunächst gegen 18:45 Uhr auf den Moormerländer aufmerksam, der mit einem Kleinkraftrad der Marke Peugeot ohne Versicherungskennzeichen die Westerwieke entlangfuhr. Es stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad keinen Versicherungsschutz hatte, der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Einnahme von Marihuana. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Kurz darauf, gegen 20:30 Uhr, stellten die Beamten ein weiteres Kleinkraftrad, dieses Mal der Marke Yamaha, in der Theodor-Heuss-Straße fest. Es folgte eine Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass es sich erneut um den 23-jährigen Moormerländer handelt. Das an dem Kleinkraftrad angebrachte Versicherungskennzeichen war für das Jahr 2002 ausgegeben. Wie zu erwarten war, konnte der Fahrzeugführer wieder keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Fahrzeugschlüssel wurden im Anschluss sichergestellt und an den Eigentümer ausgehändigt. Gegen den 23-Jährigen wurden wiederholt mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Moormerland - Schwerer Verkehrsunfall

Moormerland - Am gestrigen späten Nachmittag kam es gegen 17:15 Uhr in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein 21-jähriger aus Holtland befuhr zusammen mit seiner 20-jährigen Beifahrerin die Kirchstraße aus Richtung Neermoor kommend in Richtung Terborg. In Höhe der Einmündung zur Industriestraße beabsichtigte der Holtländer seinen Fiat 500 zu wenden. Dabei übersah er nach derzeitigen Erkenntnissen einen herannahenden VW Polo, der mit einem 20-jährigen Fahrer aus Moormerland und einer 18-jährigen Beifahrerin aus Moormerland besetzt war. Der aus Richtung Neermoor kommende Polo stieß mit dem Fiat zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 18-jährige Beifahrerin des Polos schwer verletzt. Der Fahrer des Polos sowie die 20-jährige Beifahrerin des Fiat erlitten leichte Verletzungen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Westoverledingen - Elektrowerkzeuge aus Garage entwendet

Westoverledingen - Unbekannte Täter entwendeten aus einer Garage eine Motorsäge, eine elektrische Astschere sowie eine Langstiehl-Heckenschere. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Sonntagmorgen in der Hauptstraße im Ortsteil Völlenerfehn. Der Gesamtschaden wird auf eine höhere dreistellige Summe geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Brand in einem Dachdeckerbetrieb

Emden - Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in einer Werkshalle eines Dachdeckerbetriebes in der Westfalenstraße gerufen. Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen, als die Polizei eintraf. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein mit Öl betriebener Brenner in der Werkshalle in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen in unmittelbarer Nähe befindlichen Bitumentank verhindern. Die Ursache ist nach derzeitigen Ermittlungen auf einen technischen Defekt in der elektronischen Anlage des Brenners zurückzuführen. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt.

