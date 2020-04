Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Pkw von Polizeibeamten beschädigt und Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Einbruch in Kellerräume ++

Emden - Pkw von Polizeibeamten beschädigt und Trunkenheit im Straßenverkehr

Emden - Ein 50-jähriger Mann aus Moormerland muss sich nun wegen Sachbeschädigungen an Pkw und des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ein Beamter des Polizeikommissariats Emden (Bahnhofsplatz) konnte aus seinem Bürofenster beobachten, wie ein Mann mehrere Steine über eine Mauer auf den Innenhof der Dienststelle warf. Durch den Steinwurf wurden zwei Privat-Pkw von Beamten des Polizeikommissariats Emden getroffen und beschädigt. Umgehend begaben sich Beamte nach draußen, um den Mann von seinem weiteren Vorgehen abzuhalten. Dieser flüchtete allerdings mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtmitte. In der Boltentorstraße konnten die Beamten den 50-Jährigen schließlich stellen. Dieser zeigte sich während der polizeilichen Maßnahmen sehr unkooperativ. Die Beamten nahmen den Moormerländer in Gewahrsam. Da er augenscheinlich stark alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme veranlasst und das Fahrrad vorerst sichergestellt. Der Grund seiner aggressiven Stimmung ergab sich aus einem Gespräch. Der Moormerländer hatte eine polizeiliche Maßnahme am Vortag nicht akzeptieren wollen und hielt diese für ungerechtfertigt. Hier war der 50-Jährige bereits wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen.

Emden - Einbruch in Kellerräume

Emden - In der Zeit zwischen Sonntagabend und gestern Morgen wurden durch einen bislang unbekannten Täter drei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-Allmers-Straße aufgebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut aus diesen Räumlichkeiten erlangt. Der Täter entwendete allerdings aus einem unverschlossenen Kellerabteil im gleichen Mehrfamilienhaus ein blau/silbernes Herrenfahrrad. Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Emden gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell