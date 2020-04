Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.04.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruch in Apotheke ++ Verkehrsunfall ++

Moormerland - Einbruch in Apotheke

Moormerland - In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen drang ein bislang unbekannter Täter durch Einschlagen eines Fensters in eine Apotheke in der Süderstraße ein. In der Apotheke versuchte der Täter augenscheinlich gezielt einen Medikamentenschrank zu öffnen. Der Versuch misslang jedoch. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfall

Emden - Am gestrigen Mittag ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei zwei Personen verletzt wurden. Ein 75-Jähriger aus Emden befuhr mit einem VW Golf die Ringstraße und beabsichtigte nach links in den Schweckendiekplatz einzufahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende 61-jährige Frau aus der Krummhörn, die mit ihrem Ford Fiesta vom Schweckendiekplatz nach links in die Ringstraße fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell