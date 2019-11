Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Grabschmuck

Uslar (ots)

USLAR-GIERSWALDE (js) Zwischen dem 30.10.19 und dem 10.11.19 wurde auf dem Friedhof in Gierswalde von einem Grab der Grabschmuck im Wert von ca. 30 EUR entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

