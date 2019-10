Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Auto landet im Feld

Ohnmächtig wurde ein Senior am Sonntag auf der Autobahn bei Hohenstadt.

Kurz vor 16 Uhr sagte der 81-Jährige noch zu seiner Frau, dass ihm schlecht werde. Die Beiden waren zu dieser Zeit auf der Fahrt von Merklingen her. Der Mann wurde ohnmächtig, sein Auto fuhr weiter. Der Ehefrau gelang es nicht, den Wagen gefahrlos zu stoppen. Er fuhr einen Abhang hinunter über ein Feld und blieb schließlich auf einer Wiese stehen. Die Beifahrerin blieb unverletzt. Am BMW entstand Totalschaden. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer in ein Krankenhaus.

