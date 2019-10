Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Handgemenge vor Diskothek

Nach einer Auseinandersetzung am Samstag in Ebersbach ermittelt die Polizei.

Ulm (ots)

Wie Zeugen der Polizei berichteten, gingen kurz nach 3 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Diskothek mehrere Personen aufeinander los. An die 20 Personen seien an dem Handgemenge beteiligt gewesen. Die Polizei kam sofort mit mehreren Streifen. Bis dahin flüchteten die meisten Beteiligten mit ihren Autos. Diese sucht jetzt die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810), die die Ermittlungen aufgenommen hat. Vom einem 30-Jährigen erfuhren die Polizisten, dass er zuvor von einem Unbekannten in der Diskothek angesprochen worden sei. Der Mann habe ihn gebeten, mit nach draußen zu kommen. Dort sei er dann von mehreren Personen angegriffen worden. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Eine nähere Beschreibung der Angreifer konnte der Betrunkene bislang nicht geben.

