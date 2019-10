Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Weilheim/A8 - Senior baut Unfall und fährt weiter

Ein Zeuge stellte am Montag nach einem Unfall bei Weilheim den mutmaßlichen Verursacher.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben sei der 82-Jährige gegen 10 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe gefahren. Bei Weilheim wechselte er auf die mittlere Spur und fuhr dort aus unbekannter Ursache auf einen Peugeot auf. Der schleuderte in die Mittelschutzplanke und die 27-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Senior fuhr noch rund fünf Kilometer weiter. Ein Zeuge stellte den Mann an der Ausfahrt Kirchheim/Teck-West und wartete bis die Polizei kam. Auf die Polizei wirkte der Mann orientierungslos, weshalb der Rettungsdienst auch ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos und an der Leitplanke beträgt rund 25.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

+++++1884434

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell