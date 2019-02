Polizei Essen

POL-E: Essen: Unter Vorhalt eines Messers neues Smartphone geraubt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtmitte: Ein Fremder forderte am Freitagabend (22. Februar) gegen 18.30 Uhr auf dem Kennedyplatz unter Vorhalt eines Messers das Smartphone eines 31-Jährigen. Der 31-jährige Essener war zuvor in einem Mobilfunkgeschäft im Limbecker Platz. Dort habe er einen neuen Mobilfunkvertrag abgeschlossen, zu dem auch das neue Smartphone gehörte. Bei dem Smartphone handelt es sich um ein Iphone XR in der Farbe blau. Nach dem Kauf lief der 31-Jährige fußläufig in Richtung Hauptbahnhof. Am Kennedyplatz angekommen, stellte sich ihm plötzlich ein Mann in den Weg. Der Fremde forderte die Tragetasche, indem sich auch das Smartphone befand. Der 31-Jährige verneinte seine Forderung. Daraufhin zückte der mutmaßliche Räuber ein Messer aus seiner Hosentasche und hielt es drohend vor ihn. Damit forderte er erneut die Herausgabe der Tüte. Diesmal übergab der 31-Jährige ihm seine Tüte mit dem neu erworbenen Smartphone. Der Tatverdächtige ergriff seine Beute und flüchtete in Richtung Kettwiger Straße. Er ist zirka 18 oder 19 Jahre alt, zirka 170 cm groß, hat ein südländisches Aussehen, hat dunkles, mittellanges Haar und einen ungepflegten Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Lederjacke, blauer Jeanshose, einem T-Shirt mit der Applikation eines Adlers, sowie schwarzen Turnschuhen. Er sprach akzentfreies Deutsch. Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter den 31-Jährigen bereits beim Kauf im Limbecker Platz beobachtet hat und ihm bis zum Kennedyplatz folgte. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang oder dem mutmaßlichen Räuber geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

