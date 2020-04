Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrer berauscht - Joints daheim

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat die Polizei am Mittwochmittag, 08.04.2020, in WT-Tiengen kontrolliert. Gegen 13:40 Uhr war der 29-jährige Renault-Fahrer in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Kontrolle ergab schnell den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Da er aber keine Papiere dabeihatte, wurde mit ihm seine Wohnanschrift aufgesucht. In der Wohnung fielen den Polizeibeamten mehrere angerauchte Joints und Marihuanareste auf. Der Mann gab dann auch gleich zu verstehen, dass man auf einen Drogentest verzichten könne. Er konsumiere regelmäßig Drogen. So ging man gleich zur Blutprobe. Der Mann wird angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell