Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190910-1: Motorradfahrer übersah Auto - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Beller Weg" wurde am Montag (09. September) ein 16-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Der 16-Jährige fuhr gegen 18:45 Uhr auf der Liethenstraße in Richtung "Am Beller Weg". Auf der Kreuzung Liethenstraße/Am Beller Weg stieß er mit dem von links kommenden Auto eines 49-jährigen Mannes zusammen, der aus seiner Einfahrt in der Straße "Am Beller Weg" kam. Nach Angaben des jungen Motorradfahrers hatte er das Auto übersehen. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Eltern des 16-Jährigen erschienen am Unfallort. (nh)

