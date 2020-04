Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Radfahrer stürzt und kommt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwoch, 08.04.2020, in Wehr alleinbeteiligt gestürzt. Gegen 13:30 Uhr hatte der 49-jährige mit seinem Mountainbike auf einer verschmutzten Straße die Kontrolle verloren und kam zu Fall. Er erlitt eine Schulterverletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde nur geringfügig beschädigt.

