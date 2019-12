Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Bürogebäude

Koblenz (ots)

Am vergangenen Wochenende, 06.12 - 09.12.2019, drangen Unbekannte in ein Bürogebäude in Koblenz, Am Sender 5, ein. Diese schlugen eine Fensterscheibe ein und betraten die Büroräume, die anschließend durchsucht wurden. Soweit bislang bekannt, wurden keinerlei Gegenstände gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

