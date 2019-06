Polizei Paderborn

POL-PB: Korrektur Unfalltag! - Fußgänger nachts angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf der Staumühler Straße in Sennelager, bei dem am Pfingst-Sonntag (09.06.2019) kurz vor Mitternacht ein Fußgänger (32) von einem unbekannten Auto angefahren wurde, sucht die Polizei Zeugen.

Der Mann war gegen 23.48 Uhr am linken Straßenrand an der Staumühler in Richtung Staumühle unterwegs. Ein Auto kam entgegen und streifte den Fußgänger am Bein. Der 32-jährige stürzte und verletzte sich. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter ortseinwärts. Der verletzte Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sachdienliche Hinweise auf das am Unfall beteiligte Auto nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell