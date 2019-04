Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Deimberg (ots)

Ein 62-Jähriger kommt mit seinem VW Tiguan von der Straße ab und verursacht erheblichen Sachschaden. Der Mann fuhr am Donnerstagmorgen auf der K 63 von Offenbach-Hundheim in Richtung Kirrweiler. In Höhe der Abfahrt Deimberg kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrsschilder und eine Warnbarke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

