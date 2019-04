Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Handtasche

Glan-Münchweiler (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Dienstag den 23.04.2019 zwischen 14:50 Uhr und 15:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Glan-Münchweiler zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche. Hierbei nutzen der unbekannte Täter die kurzfristige Unachtsamkeit der 67-jährigen Geschädigten aus und entwendeten aus der am Rollator befindlichen Tasche die Geldbörse. Es kam zu einem Schaden im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).

