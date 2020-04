Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgänger muss nach Verkehrsunfall ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein Fußgänger musste am Mittwochnachmittag, 08.04.2020, ins Krankenhaus, nachdem er in WT-Waldshut von einem Pkw erfasst worden war. Gegen 16:10 Uhr hatte der 57-jährige die Brückenstraße überschritten und wurde dabei vom Auto einer 75 Jahre alten Frau touchiert. Die Frau war aus der Ziegelfeldstraße nach links in die Brückenstraße eingefahren und hatte möglicherweise wegen der blendenden Sonne den Mann nicht wahrgenommen. Der Fußgänger wurde auf die Straße geschleudert. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut. Er erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand eine Knieverletzung. Der Sachschaden am VW der Frau liegt bei rund 500 Euro.

